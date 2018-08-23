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В Москве продолжает хозяйничать антициклон

Общество

Осадков на текущей неделе синоптики не обещают

Москва, 23 августа 2018, 08:20 — REGNUM  Сегодняшний день, 23 августа, будет в Москве малооблачным. Осадков метеорологи не обещают. По данным Гидрометцентра, столбики термометров не поднимутся выше 19−21 градуса в дневные часы. Минимальная температура воздуха составит 7 градусов. Такой прогноз синоптики дали на ночь с 25 по 26 августа.

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Предстоящим днём свои позиции в формировании погодных условий укрепит обширный антициклон. Будет дуть западный, северо-западный ветер 3—8 м/с.

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Как сообщало ИА REGNUM, низкие ночные температуры (7−10 градусов) продержатся в Москве до конца недели.

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