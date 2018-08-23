На востоке Китая запущен экстренный план действий в связи с наводнениями

Пекин, , 08:14 — REGNUM Власти Китая запустили экстренный план действий IV уровня для помощи пострадавшим из-за наводнений в провинции Аньхой, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Китая, передает 23 августа агентство Синьхуа.

Порядка 2,63 млн человек в этой восточной провинции пострадали из-за паводка, вызванного проливными дождями. К 8:00 по местному времени 22 августа официально была подтверждена гибель 12 человек из-за разгула стихии. Более 400 домов было уничтожено, еще 34 тыс. — серьезно повреждены. Около 330 тыс. га зерновых также были уничтожены.

Напомним, что провинция Аньхой выделила 10 млн юаней ($1,46 млн) на борьбу с последствиями паводков и наводнений. Порядка 370 палаток, 12 тыс. одеял, одежда, бутилированная вода и другие предметы первой необходимости были выделены пострадавшим районам.

Отметим, что в настоящее время к Китаю приближается уже 19-й по счету тайфун «Суолик», в то время власти провинции Аньхой до сих пор устраняют последствия предыдущего, 18-го тайфуна «Румбия».

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