Задержка нескольких рейсов произошла в аэропорту Симферополя

Симферополь, , 08:13 — REGNUM В аэропорту Симферополя вечером 22 августа был задержан вылет и прилёт нескольких авиарейсов, Boeing 747 авиакомпании «Россия», следовавший в Крым, был внепланово посажен в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.

В пресс-службе воздушной гавани Крыма также отметили, что задержки были вызваны «проведением внеплановых мероприятий по обеспечению безопасности аэропорта». Также сообщается, что на текущий час все службы аэропорта Симферополя работают в штатном режиме.

По сведениям некоторых СМИ, внеплановая посадка авиалайнера в Ростове-на-Дону была связана с поступившим звонком о бомбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа пассажиры рейса Уфа — Сочи, который совершил экстренную посадку из-за загоревшегося двигателя, благополучно долетели в Сочи. Ранее самолет Ту-204, вылетевший из Уфы в Сочи, запросил экстренную посадку в связи с пожаром левого двигателя.

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