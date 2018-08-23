О нападении на главреда свердловской газеты доложено Чайке и Бастрыкину

Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM Союз журналистов России обращает внимание глав СКР Александра Бастрыкина и Генпрокуратуры Юрия Чайки на неэффективное расследование обстоятельств нападения на главного редактора «Областной газеты» (Екатеринбург) Дмитрия Полянина. Соответствующие письма им направил глава СЖР Владимир Соловьёв, пишет «Областная газета».

В письмах говорится о том, что квалификацию преступления меняли уже несколько раз, а сроки расследования уголовного дела два раза продлевали. Но пока результата нет. Не установлены причины нападения, нет и сведений о тех, кто его совершил. СКР просит установить истину по этому делу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Полянин подвергся нападению 12 апреля. Поводом для этого, по его мнению, могла стать одна из публикаций. Некоторое время журналист провёл в больнице.

При этом в августе представители СКР заявили о том, что нападавшие не причинили Полянину вреда. Также они заверили, что следствие продолжается. Его ведут совместно сотрудники СКР и полиции.

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