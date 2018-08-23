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Скандал: в Пекине закрывают крупнейшую школу для мигрантов

Общество

Владелец собственности, в которой размещается школа, предупредил, что он забирает обратно землю, арендуемую под школу, в связи с нарушениями контракта

Пекин, 23 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Известная в Китае школа детей-мигрантов в Пекине будет закрыта спустя 20 лет работы, сообщает 23 августа газета China Daily.

Комиссия по образованию по Шицзячжуанскому округу уведомила 7 августа родителей учащихся школы Хуанчжуан о ее закрытии в связи с истечением ее лицензии. Комиссия пообещала переместить учеников в близлежащие учебные заведения и дать соответствующие рекомендации учителям.

Спустя два дня владелец собственности, в которой размещается школа, компания Beijing Jindu Landscaping and Greening Co Ltd., предупредила, что она забирает обратно землю, арендуемую под школу, в связи с нарушениями контракта — предоставлением земли третьим лицам и строительством незаконных построек.

Работники службы безопасности компании заблокировали доступ к помещениям школы, также было прекращено электроснабжение и водоснабжение учебного заведения. Директор школы Чэнь Эньсянь все обвинения отрицает.

Отметим, что в школе Хуанчжуан, которая была создана в 1998 году, учится более 1,7 тыс. учеников рабочих мигрантов. С 2009 года она является крупнейшей школой для детей рабочих мигрантов в Пекине.

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Общее образование
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