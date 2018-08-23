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На Японию идет тайфун «Симарон»: отменены 150 авиарейсов

Общество

Удара стихии ожидают на острове Сикоку

Токио, 23 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Не менее 150 внутренних авиарейсов отменены в Японии из-за надвигающегося тайфуна «Симарон». Об этом 23 августа сообщает телеканал NHK.

Перевозчики отказались от выполнения рейсов, которые связывают с остальной частью страны остров Сикоку и западные районы острова Хонсю. Движение паромов на Сикоку приостановлено. В некоторых районах острова население предупредили о возможной эвакуации и угрозе оползней и наводнений.

Синоптики прогнозируют, что тайфун подойдет к Сикоку вечером 23 августа. Скорость ветра в его центральной части достигает 45 м/с. За сутки на западе Японии может выпасть от 600 до 800 мм осадков, в некоторых районах — до 1000 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, приближение мощного тайфуна ожидают и в Южной Корее. По прогнозам, впервые за шесть лет ураган может обрушиться на территорию самого полуострова. В Китае синоптики объявили «синий» уровень погодной опасности в связи с приближением 19-го за год тайфуна «Суолик».

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