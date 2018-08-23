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Актер Бен Аффлек пройдет курс лечения от алкоголизма — СМИ

Общество

Актер Бен Аффлек является лауреатом двух премий «Оскар»

Лос-Анджелес, США, 23 августа 2018, 07:43 — REGNUM  В США в одной из клиник пройдет курс лечения от алкоголизма известный актер Бен Аффлек. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, убедить Аффлека в том, что ему необходимо пройти лечение в реабилитационном центре, удалось бывшей жене актера.

Отмечается, что голливудский артист уже прибыл вместе с экс-супругой в один из реабилитационных центров Лос-Анджелеса, где ему предстоит пройти лечение.

Напомним, актер Бен Аффлек является лауреатом двух премий «Оскар» за фильм «Операция «Арго» и сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг».

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