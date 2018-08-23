Надвигающийся на Гавайи ураган может сорвать съёмки сериалов CBS

Гавайи, США, , 07:39 — REGNUM Мощный ураган «Лэйн», который надвигается на Гавайи, может вмешаться в работу съёмочной группы телекорпорации CBS, которая в настоящее время снимает на острове два сериала — «Частный детектив Магнум» и «Гавайи 5.0». Об этом сообщает портал Deadline.

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В телекомпании заявили, что безопасность съёмочной группы является для них приоритетом, поэтому они «внимательно следят за ситуацией» с приближением урагана.

Добавим, что стихии уже присвоена четвертая категория опасности. Скорость порывов ветра урагана достигает 241 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Гавайи в Тихом океане из-за приближения урагана «Лэйн» 22 августа закрыли все школы и офисы.

Напомним, в феврале 2018 года канал CBS сообщил о планах перезапуска сериала «Честный детектив Магнум». Сообщалось, что режиссёром пилотной серии станет Джастин Лин, работавший над сериалом «Настоящий детектив», а сценарий напишут Питер М. Ленков и Эрик Гуггенхейм, которые ранее совместно работали над телесериалом «Полиция Гавайев».

Основным изменением классической версии телешоу станет то, что главную роль сыграет не мужчина, а женщина. В остальном идея сериала повторится: бывший агент становится частным детективом Магнумом. Он живет в шикарном поместье, ездит на дорогом автомобиле, а также распутывает самые сложные дела.

Перезапуск сериала «Частный детектив Магнум» намечен на 24 сентября.

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