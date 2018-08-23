В США появится сад в память о похищенном и убитом китайском ученом

Иллинойс, США, , 07:29 — REGNUM Небольшой мемориальный сад будет открыт возле места пропажи китайского ученого Чжана Инъина, которого в последний раз видели в штате Иллинойс на среднем Западе США, передает 23 августа агентство Синьхуа.

Китайский исследователь Чжан Инъин, который находился с рабочим визитом в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, был похищен на автобусной остановке близ кампуса и пропал без вести 9 июня 2017 года. Мемориальный сад раскинется на площадь 600 кв. футов недалеко от автобусной остановки, на которой Чжан ожидал своего похитителя.

Планируется закончить строительство сада ближе к сентябрю. За строительство и дизайн отвечает садоводческая миссия Champaign County Master Gardeners при университете по инициативе друзей Чжана и китайских студентов на деньги университета

Отметим, что в похищении и убийстве Чжана обвиняется некто Брендт Кристенсен, суд над которым намечен на 2 апреля 2019 года. Ему грозит смертная казнь, если он будет признан виновным по статьям похищение и убийство.