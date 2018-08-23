Четверг, 23 Августа 2018 года
08:35:31 МСК

В США появится сад в память о похищенном и убитом китайском ученом

Общество

Мемориальный сад раскинется на площади 600 кв. футов недалеко от автобусной остановки, на которой Чжан ожидал своего похитителя

Иллинойс, США, 23 августа 2018, 07:29 — REGNUM  Небольшой мемориальный сад будет открыт возле места пропажи китайского ученого Чжана Инъина, которого в последний раз видели в штате Иллинойс на среднем Западе США, передает 23 августа агентство Синьхуа.

Китайский исследователь Чжан Инъин, который находился с рабочим визитом в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, был похищен на автобусной остановке близ кампуса и пропал без вести 9 июня 2017 года. Мемориальный сад раскинется на площадь 600 кв. футов недалеко от автобусной остановки, на которой Чжан ожидал своего похитителя.

Планируется закончить строительство сада ближе к сентябрю. За строительство и дизайн отвечает садоводческая миссия Champaign County Master Gardeners при университете по инициативе друзей Чжана и китайских студентов на деньги университета

Отметим, что в похищении и убийстве Чжана обвиняется некто Брендт Кристенсен, суд над которым намечен на 2 апреля 2019 года. Ему грозит смертная казнь, если он будет признан виновным по статьям похищение и убийство.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить