Верхнеуслонские учителя школ обогнали казанских коллег по уровню зарплаты

Казань, , 06:48 — REGNUM Зарплаты преподавателей в учреждениях начального и среднего профессионального образования в Нижнекамском районе Татарии выше, чем в Казани. А самую высокую зарплату в республике среди учителей школ получают в Верхнеуслонском районе — 42,4 тыс. рублей. Татарстанстат подвёл итоги по зарплате представителей профессий сферы образования за первое полугодие 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным органов статистики, за январь-июнь 2018 года средняя зарплата педагогов общеобразовательных организаций в Татарии составила 36 453 рубля при средней по экономике региона в июне 2018 года — 35 311 рублей. Самые высокие зарплаты фиксировались в Верхнеуслонском районе — 42 203 рубля, что выше чем в Казани — 41 346 рублей, Набережных Челнах — 39 494 рубля и Альметьевске — 39 332 рубля. При этом в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов за первое полугодие 2018 года Верхнеуслонский район занимает шестое место, уступив Казани, Альметьевскому, Лаишевскому, Тукаевскому и Нижнекамскому районам.

Самые низкие зарплаты за рассматриваемый период были у учителей Рыбно-Слободского района — 27 483 рубля. Район в экономическом рейтинге занимает 44 место из 45 возможных.

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования Татарии зарабатывали в целом 36 297 рублей. Лидировал Нижнекамский район — 44 507 рублей и Зеленодольский район — 40 527 рублей. В Казани представители этих профессий получали в среднем 34 356 рублей, а в Набережных Челнах — 36 097 рублей.

Средняя зарплата педагогов высших образовательных учреждений Татарии составляла 65 415 рублей при 65 569 рублях в Казани и 63 550 рублях в Набережных Челнах.

Хуже всего дела обстоят в сфере дошкольного образования. Здесь педагоги Татарии зарабатывали 29 781 рубль. Лидировала Казань — 33 114 рублей. В Набережных Челнах зарабатывали меньше — 30 370 рублей. При этом набережночелнинских детсадовских педагогов обогнали коллеги из Тетюшского района — 30 797 рублей, Зеленодольского — 30 505 рублей и Елабуги — 30 796 рублей. Самые маленькие зарплаты были в Бавлинском районе — 23 552 рубля.

Напомним, по майским указам президента от 2012 года заработные платы представителей бюджетных специальностей не должны быть ниже уровня средней зарплаты по субъекту Федерации, а для ряда специальностей, например, преподавателей вузов составлять не менее 200% к средней по региону.