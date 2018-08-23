В дополнительных лекарствах 16-летней жительнице Якутии отказал минфин

Якутск, , 06:10 — REGNUM Жительница города Ленскf в Якутии, которой был поставлен диагноз «муковисцидоз» и назначено лечение дорогостоящими жизненно важными препаратами, получала от минздрава республики основные медикаменты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства, пояснив, что в обеспечении якутянки дополнительными лекарствами отказало министерство финансов региона.

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В соцсетях была распространена информация о том, что 16-летняя якутянка, болеющая муковисцидозом, попала в реанимацию из-за того, что бесплатными медикаментами её не обеспечивали. Сейчас девушка находится в Национальном центре медицины Якутии, её состояние стабилизируется.

В минздраве Якутии подчеркнули, что бюджет несёт большие затраты на обеспечение препаратами пациентов с диагнозом «муковисцидоз», которых в Якутии 14. Жительница Ленска с 2012 года получала необходимые ей препараты для муколитической, антибактериальной и ферментной терапии, общая стоимость выданных ей медикаментов составила почти 9 млн рублей, в том числе в 2018 году — более 2,2 млн.

Помимо выдаваемых лекарств консилиум врачей ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» рекомендовал девушке дополнительные препараты «Кайстон» (для ингалаций) и «Колистин» (для инъекций), которые не зарегистрированы в обращении на территории РФ. Для закупки этих лекарств ежегодно требуется 4,5 млн рублей, которые не заложены в бюджет. Специалисты минздрава республики обращались в региональный минфин с просьбой предусмотреть финансирование на закупку этих медикаментов, но получили отказ.

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Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СК РФ по Якутии начало проверку информации о том, что жительнице Ленска не предоставлялись жизненно необходимые лекарства. Следователи намерены выяснить, была ли допущена халатность.