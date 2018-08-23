«Яркое путешествие»: Китайские медики принесут свет пациентам из Лаоса

Вьентьян, , 04:57 — REGNUM Команда окулистов из китайской провинции Юньнань начала пятидневную благотворительную акцию «Яркое путешествие» в столице Лаоса городе Вьентьяне, планируя сделать 100 совершенно бесплатных операций для лаосских больных катарактой, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

«Яркое путешествие необходимо для того, чтобы принести свет лаосским пациентов, а также передать любовь и дружбу от Китая Лаосу», — заявил советник по экономическим и торговым вопросам китайского посольства в Лаосе Ван Цихуэй, выступая на церемонии открытия акции в госпитале Махосот во Вьентьяне.

«Яркое путешествие» в 2018 году проводится Юньнаньским фондом народной дружбы с иностранными государствами, а команда медиков состоит из профессионалов Первого народного госпиталя провинции Юньнань. Все медицинские материалы и оборудования целиком и полностью предоставляются фондом.

Напомним, что в прошлый раз яркое путешествие проходило в октябре 2017 года. Команда китайских медиков из народного госпиталя провинции Хэнань возвращала зрение пациентам из Мьянмы. С 2015 года бесплатное лечение в рамках программы получили более 6 тыс. пациентов с катарактой.

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