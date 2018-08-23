В Москве предложили вернуть автомобильное движение на Старый Арбат

Москва, , 04:48 — REGNUM Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов предложил вернуть автомобильное движение по улице Старый Арбат в Москве, которая в настоящее время является пешеходной. Об этом Кузнецов заявил в эфире радио «Говорит Москва».

Кузнецов рассказал, что движение транспорта по улице «оживляет» ее, в то время как исключительно пешеходное движение «маргинализирует» Старый Арбат. Также, по мнению архитектора, Старый Арбат нуждается в местах подъезда транспорта для более платежеспособных покупателей магазинов, расположенных на улице.

Старый Арбат стал пешеходной улицей в 1986 году: вместо асфальта, предназначенного для проезда автомобилей, улицу вымостили брусчаткой, а также установили скамейки и клумбы с цветами.