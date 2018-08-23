«Экологическая обстановка в Кстово – просто жесть»: жители бьют тревогу

Кстово, Нижегородская область, , 04:45 — REGNUM Жители Кстово (Нижегородская область) выступили с открытым обращением к Роспотребнадзору, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре РФ с просьбой «провести внеплановую и независимую экспертизу на предприятиях промзоны Кстово». Авторы письма пишут, что «уже длительное время остро стоит вопрос с экологической обстановкой», горожане неоднократно жаловались местным властям на резкие и неприятные запахи, идущие со стороны находящейся рядом промышленной зоны, но «обращения жителей в местные органы власти и инстанции не приводят к стойкому положительному результату». Под петицией уже подписались свыше 280 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в начале июня 2018 года был обнародован экологический рейтинг регионов России за весну 2018 года и Нижегородская область попала в топ10 самых неблагополучных территорий, заняв седьмое место. По данным из отчёта ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», за июль «в г. Кстово СИ для формальдегида составил 1,3 (СИ — стандартный индекс, наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на предельную допустимую концентрацию загрязняющего вещества в атмосферном воздухе. Примечание ИА REGNUM )» и «наибольшая повторяемость случаев превышения ПДК содержанием формальдегида составила 0,8%». В июне стандартный индекс для фенола в Кстово составил 1,4, когда как низким загрязнением атмосферы считаются показатели СИ на уровне 0−1.

Ещё в 2013 году Нижегородстат в своём докладе писал, что «наиболее высокий процент загрязнителей без очистки выбрасывается в атмосферу г. Кстова и г. Арзамаса — 94−98 процентов», «проблемной зоной Нижегородской области в плане качества воздуха является г. Кстово, на жителей которого приходятся самые высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу преимущественно от предприятий промышленного производства (более 83% ЗВ)».

Постановлением администрации Кстовского муниципального района от 12 июля 2018 года в качестве зон возможных опасностей вследствие химического загрязнения отнесли пять территорий, примыкающих:

к ООО «РусВинил» на равноудаленном расстоянии 4,793 км площадью 72,135 кв. км;

к ВОС-2 МУП «Городской Водоканал» на равноудаленном расстоянии 1,67 км площадью 8,752 кв. км;

к 000 «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» на равноудаленном расстоянии 5,82 км площадью 106,36 кв. км;

к 000 «Чернышихинский мясокомбинат» на равноудаленном расстоянии 0,508 км площадью 0,809 кв. км;

к НГ ТЭЦ Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» на равноудаленном расстоянии 0,159 км площадью 0,08 кв. км.

В своём открытом обращении жители пишут, что «особо остро запахи ощущаются во Втором и Третьем микрорайонах, улице Кстовская, ул. Зелёная, д. Вишенки, ул. Шохина, ул. Жуковского, ул. Герцена, ул. Павлика Морозова, ул. Розы Люксембург, которые расположены в непосредственной близости от промзоны».

"Периодически выбросы с предприятий ощущаются в виде острых запахов ещё до въезда в сам г. Кстово, даже при подъезде к нему. Обращения жителей в местные органы власти и инстанции не приводят к стойкому положительному результату. Некоторое недолгое время пахнет меньше и реже, но потом всё возвращается и становится ещё хуже», — пишут горожане и просят помимо проверки предприятий принять срочные меры и принудить их «сменить и усовершенствовать очистные сооружения, улучшить оснащение предприятий наиболее качественным оборудованием».

Власти, по словам авторов петиции, заверяют, что всё в границах предельно допустимой концентрации.

«У многих появляются всё более частые жалобы на сильную тошноту, головные боли, обострение аллергии», «Экологическая обстановка в г. Кстово просто жесть. Дышать нечем», «Хочется жить в хорошем чистом городе. Из-за заводов у дочки атопический дерматит», «В городе невозможно дышать, нас травят и продолжают травить! Нам не нужны отписки, что все пределах нормы, нам нужен чистый воздух и чистая экология!» — возмущены местные жители.