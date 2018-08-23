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В инциденте с попавшей в реанимацию якутянкой следком заподозрил халатность

Общество

Начата проверка

Якутск, 23 августа 2018, 04:17 — REGNUM  Сообщение о том, что состояние больной муковисцидозом жительницы Якутии ухудшилось до критического из-за того, что ей не предоставляли жизненно необходимые лекарства, проверяет следственное управление СК РФ республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, ведётся проверка наличия признаков преступления по статье 293 УК РФ (халатность).

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Следователи намерены установить обстоятельства, по которым 16-летняя жительница Ленска попала в реанимацию, а затем сделать необходимые выводы и принять процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации из соцсетей шестнадцатилетняя жительница Ленска попала в реанимацию потому, что в течении нескольких лет не получает положенные ей по закону жизненно важные лекарства. У девочки — редкая болезнь муковисцидоз, и для её лечения необходимо постоянно принимать дорогостоящие препараты. Медикаменты должно было предоставлять республиканское министерство здравоохранения, однако заставить ведомство обеспечивать ими якутянку не получается даже через суд.

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