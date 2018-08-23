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МВД разрабатывает новые водительские удостоверения с чипом

Общество

На удостоверениях также будет присутствовать QR-код

Москва, 23 августа 2018, 03:33 — REGNUM  МВД разработало законопроект о новых водительских удостоверениях и свидетельствах о регистрации транспортного средства с микрочипом. Этот законопроект опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.

Согласно законопроекту, лицевая и обратная стороны удостоверения будут покрыты защитными фоновыми сетками. На удостоверениях также будет присутствовать QR-код и сиреневый знак наличия микрочипа на документе. Отмечается, что верхний и нижний слой удостоверения будут лазероактивны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 августа в России вырос размер пошлин на выдачу загранпаспортов и водительских удостоверений нового образца. В настоящее время стоимость пошлины за выдачу водительских прав нового образца составляет три тысячи рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросли пошлины на получение загранпаспорта и прав нового образца

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