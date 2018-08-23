Кадыров призвал родителей к бдительности

Грозный, , 02:34 — REGNUM Ответственность за детей лежит на родителях, со стороны которых недопустимо скрывать, что чада связались с террористами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя нападение подростков на полицейских в Чечне, глава региона заявил:

«Родители несут персональную ответственность за действия своих детей».

Он подчеркнул, что родители, коль скоро они «не в состоянии оградить детей от пагубного влияния» террористов и ставленников зарубежных спецслужб, должны обращаться в органы опеки и к представителям соответствующих ведомств, чтобы им помогли.

«Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — сказал Кадыров.

Напомним, 20 августа в трех городах Чечни произошли вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники — несовершеннолетние. Ответственность за содеянное взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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