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Кадыров призвал родителей к бдительности

Общество

Самая большая трагедия – отсутствие у народа будущего, которого не станет, если не оградить подрастающее поколение от вербовщиков террористических организаций

Грозный, 23 августа 2018, 02:34 — REGNUM  Ответственность за детей лежит на родителях, со стороны которых недопустимо скрывать, что чада связались с террористами, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя нападение подростков на полицейских в Чечне, глава региона заявил:

«Родители несут персональную ответственность за действия своих детей».

Он подчеркнул, что родители, коль скоро они «не в состоянии оградить детей от пагубного влияния» террористов и ставленников зарубежных спецслужб, должны обращаться в органы опеки и к представителям соответствующих ведомств, чтобы им помогли.

«Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — сказал Кадыров.

Напомним, 20 августа в трех городах Чечни произошли вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники несовершеннолетние. Ответственность за содеянное взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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