Украинские активисты попытались «вернуть Крым» при помощи воздушных шариков

Херсон, Украина, , 01:09 — REGNUM На границе с Россией возле пункта Чонгар «активисты» украинских общественных организаций запустили воздушные шары с привязанным к ним украинским флагом в знак того, что Крым когда-нибудь снова станет украинским, сообщило 22 августа издание «Крым.Реалии».

Участники акции раздавали листовки с таким текстом:

«Помните: Крым обязательно вернется под контроль Украины. Возвращение Крыма может произойти в ближайшее время, несмотря на то, что московская власть считает, что сильна как никогда. Кроме внешних факторов давления на Москву, у северного соседа имеются и немалые внутренние проблемы. Все империи исчезают. Советский Союз исчез. Российская Федерация исчезнет».

Напомним, число граждан Украины, едущих отдыхать в Крым, стабильно растёт. В июне 2018 года на полуострове побывали около четверти миллиона украинских туристов. При этом украинская пропаганда изображает Крым пустым и вымирающим.

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