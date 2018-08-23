Четверг, 23 Августа 2018 года
02:15:05 МСК

Украинские активисты попытались «вернуть Крым» при помощи воздушных шариков

Общество

План не срабатывает четвертый год подряд, рассказал организатор акции

Херсон, Украина, 23 августа 2018, 01:09 — REGNUM  На границе с Россией возле пункта Чонгар «активисты» украинских общественных организаций запустили воздушные шары с привязанным к ним украинским флагом в знак того, что Крым когда-нибудь снова станет украинским, сообщило 22 августа издание «Крым.Реалии».

Участники акции раздавали листовки с таким текстом:

«Помните: Крым обязательно вернется под контроль Украины. Возвращение Крыма может произойти в ближайшее время, несмотря на то, что московская власть считает, что сильна как никогда. Кроме внешних факторов давления на Москву, у северного соседа имеются и немалые внутренние проблемы. Все империи исчезают. Советский Союз исчез. Российская Федерация исчезнет».

Напомним, число граждан Украины, едущих отдыхать в Крым, стабильно растёт. В июне 2018 года на полуострове побывали около четверти миллиона украинских туристов. При этом украинская пропаганда изображает Крым пустым и вымирающим.

Читайте также: Украинский политтехнолог раскрыл «убийственную правду» о туризме в Крыму

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить