На Украине с неплательщиков алиментов взыскали более 6 млрд рублей

Киев, , 23:45 — REGNUM С начала года с должников взыскали около 6,3 млрд алиментов в рублевом эквиваленте, сообщили 22 августа в пресс-службе министерства юстиции Украины.

В ведомстве отметили, что в конце августа вступит в силу вторая часть пакета законов под названием «Чужих детей не бывает».

Напомним, в начале апреля 2018 года украинское правительство предложило обязать детей платить алименты нетрудоспособным родителям. При этом чиновники хотят оставить отчисления в пенсионный фонд.

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