Геращенко извинился перед подозреваемым в нападении на чиновницу в Херсоне

Киев, , 23:08 — REGNUM Задержанный по подозрению в нападении на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк Николай Новиков отпущен на свободу, сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко 22 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам депутата, полиция и прокуратура «поспешили с задержанием и обвинением».

«А судья не нашёл в себе сил отказать правоохранителям в задержании гражданина, по которому не было убедительных доказательств о его причастности к нападению», — рассказал Геращенко.

По словам депутата, в настоящее время с Новикова сняты подозрения. Геращенко также пообещал проконтролировать, чтобы сотрудники полиции и прокуратуры, причастные к задержанию, были привлечены к ответственности.

«Приношу также свои извинения Николаю Новикову. Я против того, чтобы невиновный привлекался к ответственности без должных на то оснований» — подчеркнул Геращенко.

Напомним, по делу о нападении на советницу мэра Херсона были задержаны пять боевиков добровольческих бандформирований, участвовавших в войне против Донбасса. Четверо уже признали свою вину.

Отметим, что сам Геращенко ранее заявлял в эфире телеканала «112 Украина», что Новиков «является членом одной из преступных группировок Херсонской области» и ранее был судим за незаконное обращение с оружием.

«Очевидно, что (при нападении на Гандзюк — прим. ИА REGNUM ) он выполнял заказ. Сейчас полиция изучает вопрос его связей, контактов… Если он будет запираться, получит по-максимуму», — отмечал Геращенко.

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