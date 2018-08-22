Названы самые высокооплачиваемые актёры мира 2018 года

Лос-Анджелес, США, , 22:45 — REGNUM Голливудский актёр Джордж Клуни занял первое место в рейтинге самых оплачиваемых актёров 2018 года, составленном американским журналом Forbes.

По информации издания, за период сиюня 2017 года по июнь 2018 года Джордж Клуни заработал $239 млн. Сообщается, что такую крупную сумму актёр получил в том числе благодаря продаже вместе с партнёрами компании по производству текилы Casamigos Tequila.

Второе место в списке занял Дуэйн «Скала» Джонсон, заработавший $124 млн долларов. Актёру удалось удвоить свой заработок по сравнению с предыдущим годом, благодаря участию в фильме «Джуманджи: Зов Джунглей». На третьем месте оказался Роберт Дауни-младший, годовой доход которого составил $81 млн — главным образом за счёт роли в фильме «Мстители».

В первую пятёрку рейтинга вошли также Крис Хемсворт, заработавший за год $4,5 млн, и Джеки Чан, годовой доход которого составил $45,5 млн.