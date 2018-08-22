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Участники «АТО» напали на чиновницу в Херсоне по наводке своего командира

Общество

Стали известны новые подробности громкого дела

Херсон, Украина, 22 августа 2018, 22:02 — REGNUM  Четыре боевика, подозреваемые в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сознались в преступлении, заявил представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало 22 августа в комментарии изданию «Украинская правда».

По словам полицейского, организатором нападения является человек, командовавший подозреваемыми в ходе боевых действий в Донбассе. Он отрицает свою вину, хотя сообщники заявили, что именно он предложил облить Гандзюк серной кислотой и пообещал за это деньги.

Тракало отметил, что на теле одного из подозреваемых обнаружен след, напоминающий химический ожог. Его истинное происхождение предстоит выяснить экспертам.

Напомним, ранее сообщалось о двух задержанных по делу Гандзюк. Ими оказались участники так называемой «антитеррористической операции» против Донбасса, участвовавшие в захвате донецкого аэропорта.

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