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Челябинцы собирают помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара

Общество

2-летнюю девочку и её отца уже похоронили

Старое Муслюмово, Челябинская область, 22 августа 2018, 21:00 — REGNUM  В Челябинской области собирают помощь многодетной семье, пострадавшей в результате пожара. Жительница села Муслюмово Кунашанского района и трое её маленьких детей остались без крыши над головой, пишут местные СМИ.

По информации издания «Первый областной», администрация села ищет возможность дать им временное жильё. Пока они ютятся у родственников.

Напомним, пожар произошёл утром 18 августа. Погибли 29-летний глава семьи и его двухлетняя дочь. Их уже похоронили.

В МЧС полагают, что причиной пожара стала игра детей со спичками. А органы СКР ведут доследственную проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертельная игра: СКР выясняет причину пожара на Урале

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Пожары в жилых домах
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