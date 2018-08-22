Челябинцы собирают помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара

Старое Муслюмово, Челябинская область, , 21:00 — REGNUM В Челябинской области собирают помощь многодетной семье, пострадавшей в результате пожара. Жительница села Муслюмово Кунашанского района и трое её маленьких детей остались без крыши над головой, пишут местные СМИ.

По информации издания «Первый областной», администрация села ищет возможность дать им временное жильё. Пока они ютятся у родственников.

Напомним, пожар произошёл утром 18 августа. Погибли 29-летний глава семьи и его двухлетняя дочь. Их уже похоронили.

В МЧС полагают, что причиной пожара стала игра детей со спичками. А органы СКР ведут доследственную проверку.

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