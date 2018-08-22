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Борцам с коррупцией в Таджикистане обещают платить до $86

Общество

Соискатели должны иметь высшее образование в сфере юриспруденции или экономики

Душанбе, 22 августа 2018, 20:59 — REGNUM  Агентство Таджикистана по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией объявило набор сотрудников с месячным окладом 806 сомони ($86), сообщает 22 августа издание Asia-Plus.

На сайте антикоррупционного ведомства отмечается, что соискатели должны иметь высшее образование в сфере юриспруденции или экономики, знать конституцию республики, международное право, признанное Таджикистаном, а также законы страны.

Оперативным уполномоченным и следователям агентства обещана месячная зарплата в размере 628 сомони ($67).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2018 года средняя заработная плата в Таджикистане составила 1169 сомони ($124), что на 5,6% больше, чем годом ранее.

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Экономика Таджикистана
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