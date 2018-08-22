Лабораторные исследования подтвердили сибирскую язву у пациентов в Киргизии

Бишкек, , 20:38 — REGNUM В Кара-Кульжинском районе Ошской области Киргизии у пяти больных кожной формой сибирской язвы диагноз подтвердился лабораторным путем, еще у семи больных диагноз поставлен на основании клинического и эпидемиологического анамнеза. Об этом 22 августа написала на своей странице в Facebook официальный представитель министерства здравоохранения Киргизии Елена Баялинова.

По её словам, по состоянию на 20 августа выписано три человека. Баялинова добавила, что пробы почвы, взятых на месте забоя скота, показали положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Киргизии с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы 11 человек. Выяснилось, что все больные принимали участие в забое скота и разделке мяса.

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