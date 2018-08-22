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ЧП с батутом на Урале: кто ответит за травмы детей?

Общество

Батут сорвало ветром 3 августа в челябинском Катав-Ивановске. Травмы получили четверо детей, в том числе трёхлетняя девочка

ЧП с батутом на Урале: кто ответит за травмы детей?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Катав-Ивановск, Челябинская область, 22 августа 2018, 20:12 — REGNUM  В Челябинской области завершена прокурорская проверка по факту ЧП с батутом, в результате которого четыре ребёнка получили травмы. Чиновникам и владельцу аттракциона грозит ответственность, правда, в разной степени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ЧП случилось 3 августа в Катав-Ивановске. Из-за сильного ветра одно из креплений батута оторвалось В этот момент на аттракционе находились дети. Не обошлось без травм. Сильнее всех пострадала трёхлетняя девочка, она несколько дней пробыла в реанимации.

Сейчас все дети выписаны домой. Владельцу батута предстоит ответить за произошедшее по уголовной статье. Дело буквально по горячим следам возбудили сотрудники СКР. Также придётся ответить и чиновникам Катав-Ивановска. Прокуратура в ходе проверки выяснила, что разрешение на аттракцион было выдано местными властями без наличия документов на детское оборудование. Скорее всего, виновные отделаются дисциплинарным наказанием. Привлечь их к ответственности прокуратура потребовала от главы города.

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