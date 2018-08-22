В Бишкеке приступили к оптимизации организаций здравоохранения

Бишкек, , 19:45 — REGNUM В рамках программы оптимизации организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в Бишкеке будут организованы объединенные центры семейной медицины (ЦСМ), сообщает 22 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на и.о. директора объединенного ЦСМ Свердловского района города Памира Муратова.

По его словам, объединённые центры будут организованы в четырёх районах Бишкека. Директор добавил, что в учреждениях будут объединены административно-управленческий персонал и бухгалтерия.

Муратов добавил, что ожидаемая экономия после оптимизации составит 10 млн сомов (9,84 млн рублей).

Напомним, по состоянию на начало 2018 года в Киргизии действовало около 1,8 тыс. государственных медучреждений, из которых 700 поликлиник, 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и 142 больницы.

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