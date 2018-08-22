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Школы Свердловской области готовы к новому учебному году

Общество

Они примут более 400 тыс. учащихся

Екатеринбург, 22 августа 2018, 19:23 — REGNUM  В Свердловской области все школы прошли проверку и готовы к новому учебному году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

1 сентября в регионе начнут работу 1045 школ. Они примут более 400 тыс. учащихся. Глава областного минобразования Юрий Биктуганов отмечает, что все школы допущены к работе в новом учебном году.

По словам министра, все учреждения оснащены тревожными кнопками. И в большинстве имеются кнопки экстренного вызова полиции.

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1 сентября 2018 года
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