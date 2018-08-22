«В никуда»: велосипедисты критикуют маршруты велодорожек в Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:15 — REGNUM Петербургские велосипедисты нашли надуманные, бессмысленные и ведущие «в никуда» веломаршруты на карте Петербурга, при этом городские власти, на их взгляд, не пытаются решить имеющиеся проблемы, а только создают новые. Так, новые веломаршруты на юге города никак не связаны с центром Петербурга, заметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM энтузиаст велосипедизации города Алексей Панков.

Сегодня Городской центр управления парковками Петербурга объявил, что заключил госконтракт на новую велодорожку на набережной Фонтанки. Подрядчики должны будут до 15 октября обустроить велополосы на четной и нечетной сторонах набережной Фонтанки, от Гороховой улицы до Старо-Петергофского проспекта. Дорожка будет протяженностью 5 км. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) напоминает, что всего до конца года запланировано создание шести велодорожек общей протяженностью 34 км.

Велосипедисты отмечают, что петербургские власти, как водится, затянули: обещали завершить проектирование весной, а к лету сделать новые веолодорожки, но теперь они появятся только к концу года.

«Недостатков хватает», — критично отнесся к схеме велодорожек Алексей Панков.

Помимо уже упомянутого маршрута по набережной Фонтанки, дорожки появятся на нечетной стороне набережной Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского проспекта, на Морском проспекте до Парка 300-летия, на проспекте Культуры от улицы Харченко до Кантемировской улицы, на проспекте Юрия Гагарина от улицы Типанова и проспекта Славы до Софийской улицы и на Бухарестской улице от улицы Олеко Дундича до Волковского проспекта. Еще 2 км веломаршрутов входят в состав открытого перед ЧМ-2018 моста Бетанкура и продолжения набережной Макарова.

Ожидается, что к концу года на карте Петербурга будет уже 115 км велодорожек. Но, замечают горожане, с некоторыми из этих километров, на которые уже потрачены или будут потрачены бюджетные средства, совершенно непонятно, что делать.

Так, судя по официальной карте, новые веломаршруты на юге Петербурга никак не связаны ни с центром города, ни с велодорожками на Софийской улице и Витебском проспекте. Отсутствие возможности беспрерывного велодвижения, в чем и заключается цель внедрения велоинфраструктуры, вообще типичная для Петербурга проблема, на которую горожане указывают не первый год.

«О велодорожке на Софийской улице власти, похоже, вообще забыли. С неё сейчас просто невозможно попасть в город — путь преграждает КАД. Проблема известна уже много лет, исправить там что-то быстро, малыми средствами, не получится. Скорее всего, понадобится строить велопешеходный мост через Софийскую улицу. Но при этом ничего даже не начинают делать — ни просить финансирования, ни прорабатывать возможные варианты, ничего», — констатирует Алексей Панков.

Велосипедистам также представляется надуманным маршрут по Тихорецкому, Светлановскому проспектам и проспекту Тореза. Например, вместо того, чтобы соединить Тихорецкий проспект и площадь Мужества напрямик, предлагается делать огромный крюк, а вместо того, чтобы пусть велосипедистов через Сосновку, где даже не нужна инфраструктура, так как поездки через парк достаточно комфортны и сейчас, власти пустили велодорожку по противоположной стороне Тихорецкого и Светлановского проспектов.

«Решение совершенно провальное. Люди всё равно предпочтут ехать по парку. По ряду причин — и воздух чище, и не надо пересекать всякие боковые дороги. И за деньги, отпущенные на эти 2−3 километра велодорожки рядом с парком, лучше бы сделали те же 2−3 километра, но в более нужных местах. Мы предлагали», — заявляет Алексей Панков.

Кроме того, на его взгляд, самой актуальной и «горячей» проблемой для велопетербуржцев сейчас остается желание Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) «сделать их жизнь хуже» на набережной Фонтанки, где внедряют специальные велосветофоры. «Еще не убрали автомобили с велосипедных полос, а уже думают, как бы заставить велосипедистов ждать подольше на светофорах», — возмущается Панков.

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Представители нескольких велодвижений Петербурга направили главе КРТИ Сергею Харлашкину обращение на эту тему в конце июля 2018 года. Там они пишут, что опережающий зеленый сигнал на велосветофоре действительно широко используют в городах с развитым велотранспортом — это позволяет велосипедистам быть более заметными для автомобилистов и повышает безопасность. Но в изложении ДОДД система не будет работать, так как не дает временного преимущества велосипедистам, а фактически пытается разделить потоки велосипедов и автомобилей, чего в реальности добиться не удастся.

Ответ от Смольного пока не пришел.

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