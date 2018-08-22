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В Туле отмечают День Государственного флага России

Общество

В областном центре проходят праздничные мероприятия

В Туле отмечают День Государственного флага России
Иллюстрация: Tularegion.ru
В Туле отмечают День Государственного флага России

Тула, 22 августа 2018, 18:56 — REGNUM  В Тульском кремле 22 августа проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, для жителей и гостей региона проходят тренинги, интерактивные игры, организованы фотозоны.

В рамках молодежного пространства «Газон» на эстраде состоялся танцевальный флешмоб, а также концертная программа с участием творческих тульских молодежных групп.

Вечером, в 21:00, состоится дискотека проекта «Рэп Завод». На сцене выступят дуэт «Балу и Тали» и диджей Санрайз. Завершится празднование запуском в небо гелиевых шаров с диодами.

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День государственного флага России
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