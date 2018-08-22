«И за первое поборемся»: как тамбовский фестиваль стал всероссийским

Ищенко Павел, Каширская Марина, Кумицкая Анна, , 20:53 — REGNUM

Десять тысяч людей, щурясь от заката над Татарским валом, в один голос поют «Звезду по имени Солнце». Девушки в свадебных платьях и разноцветных пижамах ловят восхищенные взгляды и позируют перед фотографами. Парень расплывается в улыбке, выходя из шатра с заветной подписью любимого исполнителя на гитаре. Все это самое душевное событие лета, все это — «Чернозём-2018». О том, как прошли три дня, наполненные роком, пылью и эмоциями, — в репортаже ИА REGNUM.

Фестиваль «Чернозём» прошел в Тамбове с 17 по 19 августа. В 2018 году он состоялся в четвертый раз, поставив свой личный рекорд — за три дня фестиваль посетили 37 тыс. человек. Больше всего зрителей пришли на фестиваль в третий день — 15 тыс. человек.

Марина Каширская © ИА REGNUM «Пилот» Марина Каширская © ИА REGNUM «Пилот» Марина Каширская © ИА REGNUM «Пилот» Анна Кумицкая © ИА REGNUM Lumen Марина Каширская © ИА REGNUM Lumen Анна Кумицкая © ИА REGNUM Lumen Анна Кумицкая © ИА REGNUM Lumen Марина Каширская © ИА REGNUM Lumen

География «Чернозёма» не ограничилась Тамбовской и близлежащими областями. Участники приехали и из городов, которые никак уж соседними не назовешь. Только официальные туры были организованы из Белгорода, Владимира, Ярославля, Кирова, Йошкар-Олы, Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга и других.

В течение трех дней на площадке фестиваля не заканчивала играть музыка. Перед зрителями выступили «Маша и Медведи», «П***оФильмы», Lumen, «Пилот», «План Ломоносова», Глеб Самойлов & The Matrixx, «Виктор», «Город 312», «Приключения Электроников», «Эпидемия», Найк Борзов, НАИВ, Noize MC — всего 18 групп и исполнителей. Каждый фестивальный день заканчивался выступлением хедлайнеров — «ДДТ», «Кипелов» и «Ленинград».

Для многих фестиваль — это не только музыка, но и возможность в течение трех дней пожить на лоне природы, вспомнить, как забивают в землю колышки для палаток, и каково это — спать в окружении тысяч таких же, как ты, любителей музыки. Тех, кто предпочел отелям палаточный городок, оказалось немало — всего на площадке разместилось более 1,5 тыс. палаток. Для них уже второй год подряд была организована малая сцена, где не менее популярные музыканты представляли свои песни в акустическом формате. В 2018 году на малой сцене выступили Алексей Румянцев, Константин Кулясов, группы Blind Sandy, Bright Illusion, «Температура тела», «Индира», «Десерт Strike» и «Раэн и компания».

Несмотря на звание рок-фестиваля, «Чернозём» с первого года своего существования ломает стереотипы о российской рок-сцене и её поклонниках. Традиционно организаторы приглашают выступить не только именитых музыкантов, но и молодые перспективные коллективы, которые находятся в самом начале творческого пути. При этом далеко не все выступающие на «Чернозёме» подходят под привычное определение рока: места на сцене организаторам не жалко и для рэпа, поп-музыки, фолка и кавер-бэндов. Несмотря на продолжающиеся споры между поклонниками разных групп, реакция публики показала — ни один из экспериментов организаторов не провалился. Жанровые рамки отходят на второй план, когда главным критерием происходящего на фестивале становится «душевность».

Посетители фестиваля еще до его окончания начали делиться своими впечатлениями, которых вполне хватит до следующего года. Высокое качество организации оценили не только зрители, но и артисты. Например, гитарист группы «Эпидемия» Юрий Мелисов заявил, что фестиваль «Чернозём» имеет высочайший уровень, а сравнить его можно только с «Нашествием». При этом, по словам музыканта, в части организации крупнейший российский рок-фестиваль даже уступает тамбовскому.

«По уровню организации, возможно, даже в чем-то лучше и удобнее для артистов. Надеюсь, для публики тоже», — сказал Юрий Мелисов.

Приехавший в последний день фестиваля, чтобы послушать группу «Ленинград», губернатор Тамбовской области Александр Никитин тоже отметил профессиональную организацию и добродушную атмосферу. Так, глава области рассказал, что на территории нет серьезных нарушений правопорядка.

«Вопрос правопорядка — немаловажный вопрос. Здесь нет никаких серьезных нарушений, эксцессов, об этом мне говорят правоохранительные органы. Они отмечают, что здесь настолько душевная атмосфера, что здесь почти нет выяснений отношений и нарушений», — сказал Александр Никитин.

Марина Каширская © ИА REGNUM «Эпидемия» Марина Каширская © ИА REGNUM Поклонники группы Павел Ищенко © ИА REGNUM Noize MC Марина Каширская © ИА REGNUM Noize MC Павел Ищенко © ИА REGNUM Noize MC

При этом губернатор Александр Никитин отметил необходимость поддержки фестиваля со стороны областных властей.

«Конечно, фестиваль нуждается в поддержке. Я ехал сюда по нашему чернозему и подумал: сюда, конечно, можно дорогу, чтобы на следующий год здесь было больше гостей. Но это же фестиваль «Чернозём», пусть здесь пыль столбовая, которая за каждой машиной стоит, она еще больше вдохновляет, гости ощущают себя на лоне нашей живописной тамбовской природы, оттого и больше эмоций и удовольствия. Но организационная поддержка нужна, не только информационная и организационная, но и финансовая. У меня есть свои выводы, в плане инфраструктуры, сервиса. Могу сказать, что фестиваль набирает обороты, я буду полагаться на предложения своих коллег, я думаю, поддержим, тем более следующий год будет юбилейным», — сказал Александр Никитин.

Марина Каширская © ИА REGNUM Noize MC Павел Ищенко © ИА REGNUM Noize MC

При этом сами организаторы фестиваля пока предпочитают не делиться планами. Как ни пытали организаторов журналисты, добиться хотя бы намека, кто же выступит на фестивале в 2019 году, не удалось. Единственный намек — возможно, юбилейный фестиваль будет называться «The best». Но чего точно не будет — это потери душевности.

«Если мы называем самым душевным событием, а это не искусственно придумано, эта характеристика появилась и живет сама, то, конечно же, увеличение масштабов может принижать эту душевность, а может развивать ее, но тогда организаторам придется прилагать еще больше сил. Но мы не хотим мериться масштабами, мы такой домашний тамбовский фестиваль, который неожиданно, даже для нас, превратился в фестиваль масштаба страны. Мы отслеживаем географию, получается от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Крыма. Поэтому даже если мы не будем ставить себе цель расширять масштаб, он расширяется независимо от нас: увеличивается сцена, расширяется масштаб музыкантов. Не знаю, насколько мы готовы к расширению дней фестиваля, но надо подумать», — сказал генеральный продюсер фестиваля Сергей Белозёров.

Павел Ищенко © ИА REGNUM «Ленинград» Павел Ищенко © ИА REGNUM «Ленинград» Павел Ищенко © ИА REGNUM «Ленинград» Павел Ищенко © ИА REGNUM «Ленинград» Павел Ищенко © ИА REGNUM Дымовая шашка

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовский губернатор рассказал о перспективах рок-фестиваля «Чернозем»