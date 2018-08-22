Прокуратура Ташкента проверит грубые действия милиции при задержании в кафе

Ташкент, , 19:44 — REGNUM Прокуратура Ташкента проводит служебное расследование по факту грубых действий сотрудников милиции в одном из кафе города, сообщает 22 августа издание UzNews со ссылкой на заместителя министра МВД, начальника ГУВД города Рустама Джураева.

В интернете появилось видео с камер видеонаблюдения одного из кафе Ташкента. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов бьют персонал заведения.

Джураева добавил, что действиям каждого сотрудника будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против сотрудника правоохранительных органов Каттакургана, который заставил задержанную женщину раздеться на камеру.

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