Полпред президента поддержал развитие фестиваля телерадиокомпаний ЦФО

Тверь, , 18:30 — REGNUM Традиционный XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» будет иметь дальнейшее развитие, его формат будет отвечать требованиям времени. Об этом сообщили полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Тверской области Игорь Руденя в общении с журналистами по итогам работы дискуссионной площадки «СМИ как инструмент развития территорий».

«У Тверской области удачное географическое положение, замечательные исторические традиции, есть территории для туризма и отдыха, современные производства. Я очень рассчитываю, что фестиваль будет продолжаться в таком же духе, здесь будут возникать новые форматы, новый опыт, проекты, хорошие новости», — отметил Игорь Щеголев.

«Мы все вместе должны постараться, чтобы этот фестиваль стал более интересным, масштабным. Сегодня у нас формируется новое информационное пространство, которое нацелено на человека, на созидание и позитив», — сказал Игорь Руденя.

22 августа в Тверской области с рабочим визитом находится полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев. Основное мероприятие программы — участие в фестивале региональных телерадиокомпаний «Территория хороших новостей». Полпред и губернатор Игорь Руденя обсудили с представителями прессы и почётными гостями форума роль СМИ как инструмента развития территорий, а также вручили специальные призы победителям творческого конкурса фестиваля.

XXI фестиваль региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа «Территория хороших новостей» проходит в Твери 22−23 августа. В 2018 году его участниками стали около 200 почётных гостей и журналистов. На творческий конкурс в рамках фестиваля было представлено 139 работ из 16 регионов Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Традиционно участники «Территории хороших новостей» проводят акцию «Доброе дело». В 2018 году журналисты заложат кирпичи с названиями своих регионов в стены Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время восстанавливается на историческом месте в региональной столице.

Фестиваль «Территория хороших новостей» проходит в Тверской области с 1998 года. Его организаторами являются региональное правительство, Международная академия телевидения и радио, Ассоциация телерадиокомпаний Тверской области «Говорит и показывает Верхневолжье» при поддержке полномочного представителя президента РФ в ЦФО. За два десятилетия фестиваль стал центром общения руководителей и журналистов региональных телерадиокомпаний, школой повышения профессионализма и качества работы.

В программе визита полпреда Игоря Щёголева в Тверскую область 22 августа — совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов государственной власти, посещение Тверского вагоностроительного завода и Тверского императорского дворца.