Бунт осуждённых повлёк представление прокуратуры главе ФСИН по Прикамью

Пермь, , 18:23 — REGNUM В Пермском крае прокуратура подвела итоги проверки ситуации в исправительной колонии №37, в которой был отмечен бунт осуждённых. Главе ГУФСИН региона выдано предписание, а материалы проверки переданы в следственные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры края, один из заключенных спровоцировал конфликт между разными группами отбывающих в колонии наказание. Он ударил одного из осужденных. В отряд прибыли сотрудники пенитенциарного учреждения. Однако их требования о соблюдении режима и порядка были проигнорированы. Более того, зачинщик конфликта нанес себе телесные повреждения. Ему пришлось оказывать медицинскую помощь.

Ещё четверо соучастников конфликта доставили в штрафной изолятор. Отбывая в нем дисциплинарное наказание, один из осужденных также нанес себе телесные повреждения. Потребовалась медпомощь, которую оказали своевременно.

«В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», — сказали в краевой прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа в колонии несколько осужденных выражали недовольство работой администрации учреждения и угрожали самоубийством. В ГУФСИН Пермского края отметили, что была попытка дезорганизовать работу исправительной колонии, направленная на смещение с должности требовательного руководителя пенитенциарного учреждения.

Стоит отметить, в данной колонии отбывает наказание спецконтингент — бывшие судьи, а также экс-сотрудники силовых и надзорных ведомств.