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В Северо-Казахстанской области запретили принудительную подписку на газеты

Общество

Принудительная подписка обсуждалась на педагогическом совещании

В Северо-Казахстанской области запретили принудительную подписку на газеты
Юдель Пэн. За газетой. 1914

Петропавловск, Казахстан, 22 августа 2018, 18:19 — REGNUM  Учителя не должны тратить свои деньги на подписку периодических изданий, написал 22 августа на своей странице в Facebook пресс-секретарь акима (главы) Северо-Казахстанской области Тимур Аблерш.

По его словам, тему принудительной подписки поднял аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на августовском совещании педагогов.

«Аким области считает, что принуждение к подписке — категорически неправильная практика и это надо пресечь», — написал Аблерш.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа заместитель министра образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что учителя в школах Казахстана обязаны заполнять только пять документов, и дополнительная бумажная нагрузка является незаконной.

Читайте ранее в этом сюжете: В минобрнауки Казахстана перечислили обязательные для учителя документы

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