Полиция Алма-Аты пересядет на квадрокоптеры

Алма-Ата, Казахстан, , 17:59 — REGNUM Полиция Алма-Аты планирует закупить квадрокоптеры, которые будут использоваться для контроля соблюдения правил дорожного движения в городе, сообщает 22 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на начальника департамента внутренних дел Алма-Аты Серика Кудебаева.

По его словам, квадрокоптеры также помогут полиции справиться с заторами на дорогах. Кроме того, до конца 2018 года инспекторы дорожно-патрульной полиции будут оформлять штрафы в электронном виде через планшет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Алма-Ате был убит известный казахстанский фигурист Денис Тен, что вызвало широкий общественный резонанс. Общественный совет города потребовал отставки главы ДВД Алма-Аты и МВД Казахстана. После резонансного случая полиция в республике стала отчитываться о мерах повышения эффективности своей деятельности.

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