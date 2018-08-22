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Полиция Алма-Аты пересядет на квадрокоптеры

Общество

Квадрокоптеры помогут полиции справиться с заторами на дорогах

Алма-Ата, Казахстан, 22 августа 2018, 17:59 — REGNUM  Полиция Алма-Аты планирует закупить квадрокоптеры, которые будут использоваться для контроля соблюдения правил дорожного движения в городе, сообщает 22 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на начальника департамента внутренних дел Алма-Аты Серика Кудебаева.

По его словам, квадрокоптеры также помогут полиции справиться с заторами на дорогах. Кроме того, до конца 2018 года инспекторы дорожно-патрульной полиции будут оформлять штрафы в электронном виде через планшет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Алма-Ате был убит известный казахстанский фигурист Денис Тен, что вызвало широкий общественный резонанс. Общественный совет города потребовал отставки главы ДВД Алма-Аты и МВД Казахстана. После резонансного случая полиция в республике стала отчитываться о мерах повышения эффективности своей деятельности.

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