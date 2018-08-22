Больше половины теплосетей в Крыму — аварийные

Симферополь, , 17:32 — REGNUM Более 60% теплосетей в Крыму на сегодняшний день изношены, поэтому новые аварии не исключены. Об этом 22 августа в эфире крымской радиостанции сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор Дойчев.

«На сегодня износ сетей составляет порядка 60%, аварийных ситуаций мы не избежим. Они были и будут в связи с тем, что требуется большой объём замены тепловых сетей», — отметил руководитель предприятия.

По его словам, до начала отопительного сезона планируют заменить около шести километров аварийных теплосетей.

«У нас достаточно транспорта и средств, материалов, чтобы можно было проводить работы по замене тепловых сетей, а также ремонт центральных тепловых пунктов и котельного оборудования», — подчеркнул специалист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации руководства РК, на полуострове до сих пор нет нормального контроля за работой управляющих компаний, поэтому крымчане зачастую вынуждены обращаться в суды.

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