Число осуждённых за экстремизм в России выросло четырёхкратно с 2011 года

Москва, , 17:22 — REGNUM Число осуждённых по уголовным статьям об экстремизме в России за период с 2011 по 2017 год увеличилось более чем в четыре раза, сообщает 22 августа пресс-служба Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно данным СПЧ, в 2011 году по статьям 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 Уголовного кодекса были осуждены 149 человек, а в 2017 году — 604 человека.

«В обществе распространено мнение, что данный рост обусловлен стремлением правоохранительных органов улучшить показатели ведомственной отчётности», — отмечается в сообщении СПЧ.

В совете считают, что фактор отчётности «вряд ли может рассматриваться как главная причина роста количества уголовных дел», но всё же предлагают отказаться от общего учёта преступлений экстремистской направленности и разделить их на три категории: участие в экстремистских сообществах и организациях, экстремистские высказывания и иные преступления, совершаемые по мотиву ненависти.

По мнению членов СПЧ, такая мера позволит избежать наращивания общих показателей за счёт преследования малозначительных правонарушений в интернете.

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