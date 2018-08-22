Среда, 22 Августа 2018 года
19:32:43 МСК

«Унижала детей»: педагога из челябинского Златоуста всё же осудили

Общество

Возможно, приговор будет обжалован

Златоуст, Челябинская область, 22 августа 2018, 18:08 — REGNUM  На Южном Урале поставлена точка в громком деле учительницы начальных классов школы номер 10 Златоуста Татьяны П. Суд признал её виновной в умышленном причинении первокласснице тяжкого вреда здоровью.

Приговор был вынесен 21 августа. Суд пришёл к выводу, что в течение практически всего учебного 2015/2016 года женщина обращалась с детьми грубо и пренебрежительно. Пострадавшими признаны девять детей. А у одной из школьниц на данной почве даже возникло психическое расстройство.

В итоге суд приговорил Татьяну П. к двум годам условно. Возможно, приговор будет обжалован сторонами.

Об этом громком деле ИА REGNUM ранее рассказывало. Изначально уголовное преследование женщины прекратили — на её защиту встала часть родителей учащихся. Но затем дело было возбуждено снова.

В апреле 2016 года следователи завершили сбор доказательств, и дело поступило в прокуратуру для утверждения. Но даже после этого некоторые выпускники и родители учащихся были готовы её защищать.

Ранее читайте: Жестокое обращение с первоклассниками: оправдают ли на Урале педагога

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить