Жителям брянского поселка вернули миллионы за электричество

п. Лопандино, Брянская область, , 16:28 — REGNUM Жители брянского поселка Лопандино за три года переплатили за электричество 2,8 млн рублей. Как сообщила 22 августа пресс-служба прокуратуры Брянской области, гарантирующий поставщик — «Брянсэнергосбыт» — начислял людям плату по тарифу, который действует в городах.

«В нарушение требований законодательства начислялась плата за электроэнергию по тарифу, установленному для городских населенных пунктов. Между тем поселок Лопандино относится к сельским населенным пунктам», — говорится в сообщении пресс-службы.

В адрес гарантирующего поставщика было внесено постановление. Сейчас для жителей сделан перерасчет. Как сообщили в компании, жители села не будут платить за электричество примерно полгода.

«В начале августа жители поселка Лопандино получили квитанции, в которых отражены пересчитанные суммы. В среднем сумма перерасчета составляет 4−5 тысяч рублей на абонента. Поэтому в новых квитанциях указаны отрицательные суммы к оплате. Таким образом, жители поселка могут не оплачивать электроэнергию от шести до девяти месяцев, в зависимости от объемов потребления», — сообщила пресс-служба компании.

Отметим, что, по данным на июль 2018 года, дебиторская задолженность коммунальных компаний Брянской области за электричество составляла 353 млн рублей.