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В новом учебном году в школы Казахстана придут более 3 млн учеников

Общество

За летний период в республике была открыта 21 школа

В новом учебном году в школы Казахстана придут более 3 млн учеников
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Скоро в школу

Астана, 22 августа 2018, 16:13 — REGNUM  В 2018/2019 учебном году в 7 024 школы Казахстана пойдут учиться свыше 3 млн школьников, заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев на заседании правительства. Об этом 22 августа передает телеканал «24 Хабар».

По его словам, за летний период в республике была открыта 21 школа. В 2018 году планируется сдать в эксплуатацию 72 школы. В новом учебном году в первый класс пойдут учиться 350 тыс. школьников. Министр добавил, что бесплатным горячим питанием в школах будут обеспечены 17,6% школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018/2019 учебного года все школы Астаны перешли на подушевое финансирование. В управлении образования считают, что подобная система финансирования позволит повысить качество образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Школы Астаны перешли на подушевое финансирование

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