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Власти Астаны извинились за подтопление улиц

Общество

С 20 по 21 августа в Астане выпало от 36 до 45 мм осадков

Власти Астаны извинились за подтопление улиц
Набережная Астаны. Казахстан

Астана, 22 августа 2018, 15:57 — REGNUM  Заместитель акима (главы) Астаны Косман Айтмухаметов принес извинения жителям города за подтопление улиц из-за сильного ливня, сообщает 22 августа издание Informburo.

По словам чиновника, с 20 по 21 августа в Астане выпало от 36 до 45 мм осадков, что выше на 40% от месячной нормы. Система ливневой канализации приняла в течение суток 1 млн кубических метров воды. Некоторые улицы были затоплены из-за перегрузки дождеприемников вечером 21 августа.

Напомним, 22 августа глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отчитал акима (мэра) Астаны за «неприглядный вид» города после ливня 20 и 21 августа.

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Сильные ливни и их последствия
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