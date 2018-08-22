Сергей Аксёнов: «Строители Крымского моста — герои нашего времени»

Симферополь, , 15:51 — REGNUM Строители Крымского моста являются героями нашего времени, поскольку совершили трудовой подвиг, который уже вошёл в отечественную историю. Такое мнение 22 августа на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя учреждение президентом РФ новой медали для строителей моста через Керченский пролив.

«Решение главы государства повышает престиж созидательного труда, авторитет людей, которые своими руками создают экономический и военный потенциал России. Строят мосты и дороги, электростанции и современные промышленные объекты, ледоколы и космические корабли, работают на предприятиях, выпускающих продукцию мирового уровня. Это и есть настоящие герои нашего времени. Строители Крымского моста — инженеры, архитекторы, проектировщики, рабочие — совершили настоящий трудовой подвиг, который уже вошёл в отечественную историю», — отметил Аксёнов.

По его словам, Крымский мост является крупнейшим экономическим и геополитическим проектом, сопоставимым по масштабам, сложности и значимости с выдающимися историческими победами и достижениями России.

«Символично, что новая награда будет вручаться не только гражданам России и российским организациям, но и гражданам иностранных государств. Крымский мост — интернациональный проект, который был реализован вопреки блокадам и санкциям, благодаря политической воле нашего президента».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал указ об учреждении памятной медали «За строительство Крымского моста», которая будет вручаться российским и иностранным гражданам и организациям, внёсшим значительный вклад в строительство этого грандиозного проекта.

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