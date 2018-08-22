Объединение «площадки» и «города» при сдаче на права не изменит экзамен

Москва, , 15:48 — REGNUM Объединение экзаменов на водительские права — «площадки» и «города» — в одну практическую часть фактически не изменит процедуру сдачи экзаменов. Нет особой разницы между тем, как сдавать экзамены, считает директор дивизиона ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Забелкин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об автошколах, которые выступили против инициированной ГИБДД масштабной реформы водительских экзаменов. Ведомство, в частности, намерено объединить два экзамена — «площадку» и «город» — для объективной оценки «владения всеми навыками вождения в реальных условиях».

Представители автошкол считают, это чревато риском повышения аварийности, коррупции, а также «тотального аннулирования результатов экзаменов».

Отметим, что в последнее время количество ДТП среди водителей-новичков растет. Свидетельствует об этом и ДТП с участием автомобилей каршеринга под управлением начинающих водителей, не имеющих собственных авто.

Ужесточение процедуры сдачи экзаменов призвано повысить уровень подготовки будущих водителей, и не важно, как они будут сдавать практическую часть, главное, чтобы они знали ПДД в совершенстве и применяли их на дороге.

Несмотря на принимаемые меры, некоторые автошколы до сих пор могут «помочь» своим ученикам сдать экзамены. Объединение площадки и города осложнит данную процедуру.

Кроме того, чтобы не понижать долю сдавших на права студентов и не терять клиентов, автошколам придется более тщательно готовить учеников к сдаче экзаменов, вероятно, за счет увеличения количества часов практики. Это неминуемо приведет к росту цен на рынке и оттоку клиентов.

Читайте также: Экзамен на права водители будут сдавать и в «городе», и на «площадке»