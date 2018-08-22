В США к пожизненному заключению приговорили 17-летнего мигранта

Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Несовершеннолетний нелегальный мигрант был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме США за убийство четырех человек, сообщает 22 августа Fox News.

Особая жестокость преступления вынудила судебные органы Соединенных Штатов судить преступника как совершеннолетнего, что и повлекло за собой столь суровое наказание.

17-летний мигрант состоял в банде MS-13. Он признал себя виновным в убийстве четырех молодых людей в Лос-Анджелесе. Данный инцидент привлек внимание президента США Дональда Трампа, известного своим негативным отношением к миграционной политике прежнего руководства страны.

Напомним, преступная группировка MS-13 дала о себе знать в 2016 году. На счету банды по меньшей мере 25 доказанных убийств, хотя их может быть значительно больше. Девизом бандитов был вызывающий лозунг «Убивай, насилуй, властвуй».

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