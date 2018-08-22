Среда, 22 Августа 2018 года
16:23:42 МСК

В США к пожизненному заключению приговорили 17-летнего мигранта

Общество

17-летний нелегальный мигрант проведет всю жизнь в тюрьме

В США к пожизненному заключению приговорили 17-летнего мигранта
Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США
Подросток в ожидании приговора

Вашингтон, 22 августа 2018, 15:46 — REGNUM  Несовершеннолетний нелегальный мигрант был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме США за убийство четырех человек, сообщает 22 августа Fox News.

Особая жестокость преступления вынудила судебные органы Соединенных Штатов судить преступника как совершеннолетнего, что и повлекло за собой столь суровое наказание.

17-летний мигрант состоял в банде MS-13. Он признал себя виновным в убийстве четырех молодых людей в Лос-Анджелесе. Данный инцидент привлек внимание президента США Дональда Трампа, известного своим негативным отношением к миграционной политике прежнего руководства страны.

Напомним, преступная группировка MS-13 дала о себе знать в 2016 году. На счету банды по меньшей мере 25 доказанных убийств, хотя их может быть значительно больше. Девизом бандитов был вызывающий лозунг «Убивай, насилуй, властвуй».

Читайте ранее в этом сюжете: В США при стрельбе на школьном стадионе пострадали два человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить