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Томских спасателей наградили за ликвидацию последствий ЧП в «Зимней вишне»

Общество

На месте трагедии в Кемерове в марте 2018 года работали спасатели из нескольких регионов России, в том числе из Томской области

Томских спасателей наградили за ликвидацию последствий ЧП в «Зимней вишне»
Иллюстрация: 70.mchs.gov.ru
Награждение спасателя

Томск, 22 августа 2018, 15:15 — REGNUM  Томским спасателям вручили награды за ликвидацию последствий крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унесшего жизни 60 человек.

Награды спасатели получили сегодня, 22 августа, на торжественном мероприятии в честь Дня государственного флага РФ, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Томской области.

По данным ведомства, в марте 2018 года в городе Кемерово на месте пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» работали спасатели из нескольких регионов России, в том числе 100 человек из Томской области.

22 августа 2018 года медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» получил 21 сотрудник ведомства. Ещё 11 человек заслужили нагрудный знак «Участник ликвидации последствий ЧС».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия в Кемерове (Кемеровская область) произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из погибших — дети.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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