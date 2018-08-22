Определился состав участников молодёжного форума «Россия и Балканы»

Рязань, , 15:06 — REGNUM Организаторы российско-балканского молодёжного форума «Россия и Балканы» определили состав российских и иностранных участников мероприятия, сообщает 22 августа пресс-служба Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (РГУ).

Кроме участников из российских регионов, в форуме примут участие лидеры студенческих и общественных организаций из Сербии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории.

Главными целями форума являются: развитие молодежного сотрудничества молодежных организаций России и балканских стран, создание условий для обмена опытом в социальной, культурной и научной сферах, формирование опыта межкультурного, межнационального и межконфессионального взаимодействия участников форума, а также участники планируют привлечь внимание общества и государства к опыту развития отношений на примере молодежного сотрудничества.

Молодежный форум пройдет с 29 августа по 3 сентября 2018 года в Рязани. Его организатором выступил РГУ и студенческое общественное объединение «Русский клуб» вуза. Поддержку мероприятию оказывают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, а также Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.

Читайте также: В киевской обсерватории оценили труд РГУ о первом метеорологе Украины