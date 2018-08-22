Граждан РФ предупредили о сбоях в аэропортах Малайзии и Швеции

Москва, , 15:01 — REGNUM В Малайзии российские граждане могут столкнуться с отменой и задержками авиарейсов. Перебои в работе воздушных гаваней не исключены и в Швеции, говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ, опубликованном 22 августа в Twitter.

Над международным аэропортом Куала-Лумпура воздушное пространство будут закрывать ежедневно с 27 по 31 августа с 09:30 по 10:30 по местному времени из-за торжественных мероприятий. Малайзия в эти дни празднует годовщину независимости, не исключены отмены и задержки рейсов.

Забастовки технического персонала ожидаются в воздушных гаванях испанских городов Мадрида и Сантандера с 22 августа по 4 сентября в первой половине дня. Также есть риск задержек рейсов.

В центре шведской столицы 25 августа ожидаются манифестации. Вероятны столкновения с полицией. 26 августа протестные акции пройдут в Кишиневе перед зданием парламента Молдавии.

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