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Имущество семьи главреда «МК» оценивается в 30 млрд рублей — СМИ

Общество

23 августа в рамках бракоразводного процесса состоится закрытое судебное заседание

Москва, 22 августа 2018, 14:45 — REGNUM  Супруга главного редактора и владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева намерена в ходе развода разделить совместно нажитое имущество. Об этом сообщили 22 августа в Пресненском суде Москвы.

Отмечается, что супруга Гусева Евгения Ефимова претендует на получение части недвижимости предпринимателя, на половину накопленных денег и на долю в бизнесе. По данным источника агентства «Москва» из окружения семьи владельца «МК», стоимость долей и акций в хозяйственных обществах Ефимова оценивает более чем в 30 млрд рублей.

Сообщается также, что 23 августа в рамках бракоразводного процесса состоится закрытое судебное заседание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга известного артиста сатирического жанра Евгения Петросяна Елена Степаненко подала на развод с мужем. Супруги делят совместно нажитое имущество, стоимость которого оценивается в 1,5 млрд рублей.

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