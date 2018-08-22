Выставки, концерты и флешмобы – Дальний Восток отмечает День флага РФ

Владивосток, , 14:40 — REGNUM Дальний Восток присоединился к празднованию Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа. Отмечали его автопробегами и выставками ретро машин, передаёт ОТР.

Затем на Спортивной набережной во Владивостоке перед собравшимися своё творчество продемонстрировали детские коллективы. Всем желающим организаторы раздавали ленты цветов российского флага. Завершились торжества флешмобом. Огромное бело-сине-красное полотнище горожане развернули на площади и пронесли его по набережной.

Напомним, сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага Российской Федерации. Трёхцветный флаг был поднят впервые в этот день в 1991 году над Белым домом в Москве. Тогда же было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Официально праздник был установлен в 1994 году указом президента РФ.